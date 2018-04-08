Afjet Afyonspor - Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

STAT: Afyonkarahisar Zafer Stadı

HAKEMLER: Sinan Dereci (xx), Yakup Bulut (xx), Anıl Usta (xx)

AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan (xxx)- Türker Toptaş (xxxx), Bayram Çetin (xxxx), Timuçin Aşcıgil (xxx), Nazmi Candoğan (xxxx), Ali Kılıç (xxx), Emre Pehlivan (xxx)(Dk.56 Aykut xx), İsmet Benli (xxx), Ersel Aslıyüksek (xxxx)(Dk.82 Tugay x), Oltan Karakullukçu (xxxx)(Dk.87 Fatih Şerifoğlu), Erdi Zengin (xxx)

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Zülküf Özer (xx)- Ercan Çapar (xxx)(Dk.70 Civan xx), Timur Kosovalı (xxx), Fatih Kılıçkaya (xx)(Dk.78 Ömer Karancı x), Muhammet Burak Taşdemir (xxx), Mehmet Sıddık İstemi (xxx), Oğuz Çetinkaya (xxx), İbrahim Sürgülü (xx), Muhammed Sercan Türkeri (xx), Mansur Çalar (xx), Muhammed Yılmaz (xx)(Dk.70 Mehmet Erkut Şentürk xx)

GOLLER: Dk.14 Ersel Aslıyüksek, Dk.63 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor)

SARI KARTLAR: İsmet Benli, Ersel Aslıyüksek, Türker Toptaş (Afjet Afyonspor), İbrahim Sürgülü, Muhammed Sercan Türkeri, Mansur Çalar (Amed Sportif Faaliyetler)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Afjet Afyonspor, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler\'i 2-0 mağlup etti.

Karşılaşma için tribünleri dolduran ev sahibi takım taraftarları açtıkları pankartlarla TSK tarafından Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na da destek verdi. Afjet Afyonspor taraftarları maçın başından sonuna kadar \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\', \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' sloganları attı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14\'üncü dakikada Amed Sportif Faaliyetler takımının kalecisi Zülküf\'ün uzaklaştırmak isterken yaptığı hata sonucu topla buluşan Afjet Afyonsporlu Ersel Aslıyüksek, ceza sahası içerisinde düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

18\'inci dakikada Afjet Afyonspor\'da sağ kanatta topla buluşan Ersel, ceza sahası içerisine gönderdiği topa Oltan dokundu. Fakat kaleci Oltan\'ın topunu kornere çeldi.

21\'inci dakikada Amed Sportif Faaliyetler takımından Mehmet Sıddık\'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği topu kaleci Bekir kornere yolladı.

Maçın ilk yarısını Afjet Afyonspor 1-0 önde kapattı.

60\'ıncı dakikada Amed Sportif Faaliyetler\'den Muhammed Burak\'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top az farkla auta gitti.

63\'üncü dakikada Afjet Afyonspor\'un sol kanattan gelişen atağından Ersel Aslıyüksek\'in ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Oltan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Karşılaşma Afjet Afyonspor\'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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