Afjet Afyonspor - Altay: 1-1

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

STAT: Zafer

HAKEMLER: Sinan Dereci (xx), Özgür Ertem (xx), Cemal Alpay(xx)

AFJET AFYONSPOR: Rybka (xx) - Türker (xxx), Renato (xx), Bayram(xx), Yasin (xxx), Nazmi (xx), Ali (xx) (Dk.67 Timuçin xx), İsmet (xx), Aykut(xx), Oltan(xx)(Dk. 86 Alves), Mendy (xx)(Dk. 66 Onur (x)

ALTAY: Emre (xx) - Egueno (xx)(Dk. 59 İbrahim Akın xx), Metin (xx), Aganovıc (xx)(Dk. 71 Atakan (x), Ferhat (xx), Yasin(xx), Paıxao (xx), İbrahim Öztürk (xx), Gençer (xx), İhsan (xx)(Dk. 46 Kappel (xx), Özgür(xx)

GOLLER: Dk. 76 Onur Ramazan Toprak (Afjet Afyonspor), Dk. 57 Marco (Altay)

SARI KARTLAR: İsmen Benli (Afjet Afyonspor) - Yasin Palaz, Özgür Özkaya, Emre Koyuncu (Altay)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in yeni ekiplerinden Afjet Afyonspor, ligin ikinci haftasında İzmir temsilcisi Altay ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Her iki takım futbolcuları sahaya \"Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük\" yazılı pankartla çıktı. Futbolculara sahaya çıkarken trafik polisleri ve kırmızı düdük uygulamasına katılan çocuklar eşlik etti.

5\'inci dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında Pına\'nın ortasında Afjet Afyonspor savunması topu uzaklaştırdı.

11\'inci dakikada Afjet Afyonsporlu Aykut Uluç sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa Oltan\'ın yaptığı kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

41\'inci dakikada Afjet Afyonspor\'da Yasin\'in ceza sahası içerisine gönderdiği ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Oltan yerde kaldı. Bunun üzerine mor-beyazlılar pozisyonun penaltı olduğu yönde hakeme itiraz etti. Hakem ise topun auta gittiğini işaret etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0\'lık skorla tamamlandı.

54\'üncü dakikada Afjet Afyonspor\'da Aykut\'un sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topu alan Oltan\'ın şutunda top kaleciden döndü. Topu önünde bulan Yasin\'in vuruşu defansa çarparak kornere gitti.

57\'nci dakikada Afjet Afyonspor\'da Bayram\'ın kaleci Rybka\'ya gönderdiği pas kısa düştü. Marco kalecinin üzerinden topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

76\'ncı dakikada Afjet Afyonspor skora denge getirdi. Sol kanattan İsmet\'in yaptığı ortada Bayram topu kafa ile Onur\'un önüne bıraktı. Onur\'un vuruşunda top ağlarla buluştu:1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Afjet Afyonspor sahasında Altay ile 1-1 berabere kaldı.

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