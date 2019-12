-AFİŞLER İÇİN CHP'DE DE SORUŞTURMA AÇILACAK KONYA (A.A) - 05.09.2010 - CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, ''Türbanı rahibe kıyafetine benzeten'' afişler konusunda, ''Bu konu Bakanlıkça soruşturuluyor ancak CHP bununla ilgili olarak kendi iç bünyesinde de derhal bir soruşturma açacak'' dedi. Okay, partisinin seçim mitingi için Konya'ya gelirken parti otobüsünde gazetecilere yaptığı açıklamada, siyasi partilerde kurumlar dışında bazen bireysel işlem yapan ve partinin kurumsal kimliği tarafından kabullenilmeyen işlem yapanlar da olabileceğini söyledi. ''Bazen bakarsınız birisi çıkar, 'bundan sonra biz de fişleyeceğiz' der veya 'kanı bozuklar' der veya Rizeliler'e iki tane kadın tavsiyesinde bulunur'' diye konuşan Okay, şunları kaydetti: ''Bunlar hakkında partiler gerektiğinde işlem yaparlar. Bu olayın özüne gelince, yakışıksız, şık olmayan ve hiçbir şekilde bu halk oylaması sürecinde CHP'nin kullandığı üslupla bağdaşmayan bir afiş olayında CHP'li belediyenin ilintisi olduğu ifade ediliyor. Bu konu Bakanlıkça soruşturuluyor ancak CHP bununla ilgili olarak kendi iç bünyesinde de derhal bir soruşturma açacak. Parti kurullarına ve davranışına aykırı bir işlemde bulunulması, CHP mensubu biri tarafından yapılmışsa bunun gereği de yapacaktır. Ancak şunu ifade etmekte de yarar var. Bu olay hakkında 'tespit etik, tescil ettik' diyen Bakan, aynı provokatif afişi Diyarbakır'da asanları niye ortaya çıkarmıyor? Geçmişte de buna benzer provokatif afiş, pankart işleri olmuştu. Şimdi aynı şekilde o yakışıksız afiş CHP'nin hiçbir afişinin olmadığı, hiçbir bilboard talebinin olmadığı Diyarbakır'da her nedense AKP mitingine 1-2 saat kala orada bilboardlara asıldı. O bilboardı gören Başbakan kendisine tanıklık yaptırdığı da İçişleri Bakanıydı. 'Beşir burada da gördün değil mi' deyince, Beşir de 'evet efendim' dedi. Yani bozacının şahidi şıracıydı.''