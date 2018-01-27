Afiş tartışması devam ediyor; İBB, 'Mülk bizim' dedi, Kırmızı Kedi yalanladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kırmızı Kedi Kitabevi’nin İstanbul Kartal’daki binasının dış cephesinde aylardır duran kitap tanıtım afişlerinin indirilmesiyle ilgili olarak ‘isinsizdi ve mülk İBB’ye ait’ açıklaması yaparken; yayınevinden ise yalanlama geldi. Kitapevinin bulunduğu binanın Kartal Belediyesi’ne ait olduğunu kaydeden Kırmızı Kedi, İBB’den yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kendilerine herhangi bir tebligat yapılmadığını belirten yayınevi yetkilileri, “Keyfi uygulama yapanlara bir de üste para vermemek için afişleri kendimiz indirdik” dedi.

TIKLAYIN - İBB istedi, Kırmızı Kedi Kitabevi'nde aylardır asılı olan afişler indirildi

Cuma sabah saatlerinde İstanbul Kartal’daki Kırmızı Kedi yayınlarına ait kitabevine gelen İBB ekipleri, binanın dış cephesinde bulunan kitap tanıtım afişlerinin indirilmesini talep etmişti. Yayınevi çalışanları, İBB ekiplerinin talebine "Bize tebligat gelmedi. Tanıtım afişleri aylardır oradaydı” cevabını verirken; görevlilerin ise “Biz sökersek parasını size yansıtacağız” demesi üzerine afişler indirilmişti.

"İşlem, kent genelinde izinsiz yapılan tüm uygulamalar için geçerlidir"

Afişlerin indirilmesiyle ilgili İBB’den yapılan açıklamada, “Yerinde yapılan incelemeler, uygulamanın Kabahatlar Kanunu’nun 38-1 Maddesi, ayrıca İlan Reklam Yönetmeliği’nin 5. Maddesi’ne göre izinsiz afiş olduğu belirlenmiş ve Zabıta Müdürlüğü tarafından yayınevine gerekli uyarılar yapılmıştır. Ayrıca afişlerin asıldığı binanın İBB mülkü olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine afişler yayınevi tarafından indirilmiştir. Bu işlem sadece adı geçen yayınevi ile ilgili olmayıp kent genelinde izinsiz yapılan tüm uygulamalar için geçerlidir” ifadelerine yer verilmişti.

“Koca çarşıda sadece iki yazarımızın afişinin indirilmesi siyasi bir tavırdır"

İBB’nin bilgilendirmesinin ardından Kırmızı Kedi’den yapılan açıklamada ise şunlar söylendi:

"İBB tarafından yapılan açıklama gerçekleri yansıtmamaktadır. Bir kere bildirim dedikleri şey cuma sabahı 10.00 civarında yapılmış ve kitabevimizin cephesine asılı afişlerin hemen, dükkanın içerisinde ve etrafında insanlar varken, bir saat içinde indirilmesini istenmiştir. Bu arada kitabevi olarak kullandığımız yerin mülk sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil, Kartal Belediyesi’dir. Kitabevi yetkililerimiz zabıta görevlileriyle konuşmalarında söz konusu afişlerin aylardır orada olduğunu, kitabevine konuyla ilgili hiçbir tebligat yapılmadığını, eğer bir harç vb. söz konusuysa bunun hemen halledileceğini söylemişlerdir. Görevliler ise cevaben afişleri indirme talimatı aldıklarını, sökmek için gerekli vincin bir üst sokakta beklediğini ifade etmişlerdir.

Kartal Çarşı’ya üst sokakta bir vinci hazır tutup gelmenin ve koskoca çarşıda sadece iki yazarımızın afişinin indirilmesinin siyasi bir tavır olduğunu açıktır. Kitabevine vinçle birlikte gelmenin “uyarı”dan daha öte bir şey olduğu bellidir. Gelen yetkililer bu durumu tartışamayacaklarını belirttikten sonra getirdikleri vincin ve söküm işlerinin maliyetinin de bizim tarafımızdan karşılanması gerekeceğini, eğer söküm işini kendimiz yaparsak bunun ekonomik açıdan daha uygun olacağını belirtmişlerdir. Bunun üzerine bu keyfi uygulamayı yapanlara bir de üste para vermemek için afişlerimizi kendimiz indirdik. Olayın aslı bundan ibarettir."

"Özdil'in afişi 3 aydır orada, arada değişenler oldu"

Yaşananları BirGün'den Burak Abatay'a değerlendiren Kırmızı Kedi Yayınevi'nin sahibi Haluk Hepkon ise şunları söyledi:

"Kartal’daki kitabevimizin cephesinde Yılmaz Özdil’in ve Soner Yalçın’ın yeni kitaplarının kapakları var. Özdil’inki açılıştan beri, üç aydır, orada. Arada değişen afişler de oldu. Dün herhangi bir tebligat yapmadan, vinç getirerek hazırlıklı bir biçimde gelip Kartal Çarşı’nın Büyükşehire ait olduğunu, iznimiz olmadığını söyleyip afişleri indireceklerini söylediler. İtiraz ettik, eğer sorun paraysa hemen yatıracağımızı söyledik. Cevap olaraksa "Biz indirelim de siz gidip başvurun. Artık kabul ederlerse tekrar asarsınız" denildi. Bir anlamda kabul edilmeyecebileceğini de üstü kapalı bir biçimde ima ettiler. Olayın afiş ve pankartlardan panayıra dönmüş Kartal Çarşı'da geçmesi de konunun başka bir boyutu."