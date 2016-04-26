Afife Jale Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülünü Nihal Yalçın, "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülünü İbrahim Selim aldı.

Hürriyet’in haberine göre, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülünü Nihal Yalçın, "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülünü İbrahim Selim aldı. "Yılın En Başarılı Prodüksiyonu" ödülüne, "Yanlışlıklar Komedyası" oyunu ile Bakırköy Belediye Tiyatroları layık görüldü.

Gecede ayrıca, "Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü" Prof. Dr. Dikmen Gürün'e, "Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü" Seray Şahiner'e, "Yapı Kredi Özel Ödülü" Prof. Dr. Cevat Çapan'a ve bu yıl ilk kez verilen "Haldun Dormen Özel Ödülü" de Zorlu Prodüksiyon'un Talimhane Tiyatrosu ile iş birliği ile sahnelediği "Yoldan Çıkan Oyun"a verildi.

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’ne bu yıl “Haldun Dormen Özel Ödülü”nün de eklenmesiyle ödüller toplam 15 dalda verildi. Yılın en başarılı Komedi ya da Müzikal daldaki oyununa verilen “Haldun Dormen Özel Ödülü”nün ilk sahibi “Yoldan Çıkan Oyun” oldu. Türk tiyatrosunu geliştiren ve zenginleştiren oyun yazarlarına dağıtılan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’ne Seray Şahiner layık görülürken, tiyatronun gelişimine destek veren iş ve sanat dünyasından önemli isimlere takdim edilen Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi ise Prof. Dr. Cevat Çapan oldu. Tiyatro tarihimize geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü ise Prof. Dr. Dikmen Gürün’e verildi.

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülünü alan Nihal Yalçın, jüri üyelerine teşekkür ederek, "Mezun olalı 10 sene oldu, hiç gönlüme göre metin bulamamıştım. Bu oyunu ilk okuduğum anda oynamam gerektiğini düşündüm. Ödülümü, diğer bütün kadın adaylar için alıyorum" dedi.

"Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülünün sahibi olan İbrahim Selim ise çok heyecanlı olduğunu aktardı. Sahnelerde birlikte oynadığı tüm arkadaşlarına teşekkür eden Selim, "Yönetmenime, dramaturgumuza teşekkür ediyorum. Hayattaki ilk profesyonel adımı bana attıran rahmetli Cüneyt Çalışkur hocama teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Sanat dünyasının son bir yıl içindeki kayıplarının "Yitirdiklerimiz" başlığıyla anıldığı törende, hayatını kaybeden Üstün Akmen, Zeki Alasya, Atilla Arcan, Tomris İncer, Levent Kırca, Yılmaz Köksal, Atilla Özdemiroğlu ve Sümer Tilmaç gibi sanatçılar için sahneye beyaz güller bırakıldı.

Tiyatro ve sinema dünyasının ünlü isimlerinin ilgi gösterdiği gecede ödül alan isimler şöyle:

"Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülü: Nihal Yalçın (Antabus)

"Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülü: İbrahim Selim (Bunu Ben de Yaparım!)

"Yılın En Başarılı Prodüksiyonu" ödülü: Bakırköy Belediye Tiyatroları (Yanlışlıklar Komedyası)

"Yılın En Başarılı Yönetmeni" ödülü: İlham Yazar (Antabus)

"Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülü: Tuğçe Altuğ (Kabileler)

"Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülü: Ushan Çakır (Göl Kıyısı)

"Yılın En Başarılı Işık Tasarımı" ödülü: Cem Yılmazer (Kış Dönümü)

"Yılın En Başarılı Sahne Müziği" ödülü: Çiğdem Erken (12. Gece)

"Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı" ödülü: Gamze Kuş (12. Gece)

"Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı" ödülü: Kerem Çetinel (Yanlışlıklar Komedyası)

"Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı" ödülü: Ayah Ciwah (Di Tuvalete De)