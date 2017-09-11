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Afganlı kaçak, 8 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı

Tolga YANIK/ KONYA, (DHA)- KONYA'da 29 yaşındaki Afganistan uyruklu A

11 Eylül 2017 14:18

Tolga YANIK/ KONYA, (DHA)- KONYA\'da 29 yaşındaki Afganistan uyruklu A.R.T., akrabası 8 yaşındaki erkek M.D.T.\'ye  bir pazar yerinin tuvaletinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Olay, geçen 23 Ağustos günü merkez Meram ilçesi Larende Caddesi\'nde bulunan Muhacir Pazarı tuvaletlerinde meydana geldi. 3 yıl önce ailesiyle birlikte Türkiye\'ye gelen ve Konya\'da yaşayan M.D.T., iddiaya göre akrabası A.R.T. tarafından pazar yerindeki tuvaletlerde cinsel istismara uğradı. M.D.T.\'nin durumu ailesine anlatması üzerine babası M.N.T., polise şikayette bulundu. 
Şikayetin ardından polis geçen 25 Ağustos günü A.R.T.\'yi gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen A.R.T.\'nin ilk ifadesinde, \'\'Ben 1 yıldır Konya\'da yaşıyorum. Türkiye\'ye kaçak yollarla geldim. Benden şikayetçi olan baba ve oğlunu tanıyorum. Daha önce evlerine gitmişliğim var. Bahse geçen olay günü ağabeyimle birlikte M.D.T.\'nin evlerine misafirliğe gittik. Ağabeyimin çocukları cips istedi. Onları alıp bakkala gidecekken M.D.T. de gelmek istedi. Onu da alıp bakkala gittik. Onlara cips alıp tekrar evlerine bıraktım. Bir süre sonra ben de evime gittim. Başka bir şey yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bana iftira atıyorlar. Ben de şikayetçiyim\" dediği öğrenildi. 
Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen A.R.T., \'çocuğa cinsel istismar\' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

​FOTOĞRAFLI

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