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Afganlı 2 çocuk boğazları kesilerek öldürüldü (2)

KAYINBİRADERİNİN BIÇAKLADIĞINI SÖYLEDİ Nevşehir'de  iki Afganlı çocuğun evlerinde boğazları kesilerek öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ederken Vali İlhami Aktaş, şimdilik tutuklanan bir kişi bulunmadığını söyledi

07 Eylül 2017 21:49

KAYINBİRADERİNİN BIÇAKLADIĞINI SÖYLEDİ
Nevşehir\'de  iki Afganlı çocuğun evlerinde boğazları kesilerek öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ederken Vali İlhami Aktaş, şimdilik tutuklanan bir kişi bulunmadığını söyledi.
Nevşehir İbrahimpaşa  Mahallesi Demir Hafız Caddesi\'ndeki bir apartmanın 1\'inci katında oturan Afgan ailenin evlerinde 3 yaşındaki Rustam Rahime ile 5 yaşındaki Sahar Rahime adlı kız çocuğu evlerinde öldürülmüş bulundu. Anne Buram Rahime\'nin  çığlıklarını duyan komşularının yardıma koşması ile ortaya çıkan olayın ardından ihbar üzerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bulunan anne Buram Rahime, ilk ifadesinde çocuklarını kayınbiraderi R.R.’nin bıçakladığını söyledi. Anne Buram Rahime yapılan ilk müdahale ardından sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İncelemelerin ardından çocukların cesetleri Nevşehir Belediyesi cenaze aracına konularak morga götürüldü. Annenin verdiği ifadeler doğrultusunda amca R.R.’nin yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, emniyet güçlerinin soruşturmasının sürdüğünü, şimdilik tutuklanan bir kişinin bulunmadığını söyledi.
Öte yandan yaklaşık aydır aynı evde oturduğu belirtilen Rahime ailesinin mahallede mazbut olarak bilindiği kaydedildi. Ailenin oturduğu evin hemen altında ikinci el eşya alım satımı yapan esnaf Cafer Atasoy, \"Yaklaşık 1 yıldır burada ikamet eden aileyi son derece mazbut bir aile olarak biliyoruz. Cinayete kurban gittiği belirtilen iki çocuğu da iyi biliriz. Dünya tatlısı iki çocuğun böyle bir olayda hayatlarını kaybetmeleri bizleri de derinden üzdü” dedi.

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