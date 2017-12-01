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Afganları dövüp gasbettiği öne sürülen 4 kişi yakalandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, kendilerini polis olarak tanıtıp, girdikleri evde oturan Afganistan uyruklu kişilerle misafirlerini darbedip, evdekilerin paralarıyla değerli eşyalarını bıçak zoru ile gasbettiği iddia edilen 4 kişi, polis tarafı

01 Aralık 2017 20:18

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, kendilerini polis olarak tanıtıp, girdikleri evde oturan Afganistan uyruklu kişilerle misafirlerini darbedip, evdekilerin paralarıyla değerli eşyalarını bıçak zoru ile gasbettiği iddia edilen 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, geçen 10 Kasım günü, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi 1573 Sokak\'ta meydana geldi. Şüpheli 4 kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp, Afganistan uyruklu Amir Amıdı (30), Nure Kaveme (33), Mohammad Sharıf Fakır (42) ve Sanamollah Mahsunı\'nın (22) yaşadığı eve girdi. Şüpheliler, iddiaya göre, ev sahibi 4 Afgan ile 4 misafirini bıçak zoruyla bir odaya toplayıp, darbettikten sonra paralarını ve değerli eşyalarını gasbederek, evden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Denizli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan 4 kişinin kimliğini belirledi. Operasyon başlatan ekipler, B.A. (19), O.K. (23), Ö.D. (24) ile G.G.\'yi (32) yakalayarak, gözaltına aldı.
Haklarındaki gasp suçlamasını kabul etmeyen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.G., adliye getirildiği sırada, uyuşturucuyla mücadele ettiklerini iddia ederek, \"Uyuşturucu satıyorlardı. Uyuşturucu sattırmayız. Sadece uyardık\" dedi.

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