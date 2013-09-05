Afganistan'ta roketle balık avlama faciası: 6 ölü

Afganistan'da roket ateşleyerek balık avlayan polisler altı çocuğun ölümüne sebep olunca olaya karışan 8 polis tutuklandı.

Afganistan'ın Doshi bölgesinde meydana gelen olayda balık avlamak için ateşlenen RPG roketinin nehrin karşı kenarında yüzen çocuklara isabet ettiği bildirildi. Olayda altı çocuk ölürken, iki çocuk da yaralandı. Ölen çocukların 10 ile 14 yaşları arasında olduğu açıklandı.

Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, ölen çocukların ailelerini arayıp başsağlığı dileyerek adaletin yerini bulacağını söyledi. RPG ya da başka patlayıcılar kullanarak balık avlamanın nadir olmadığı belirtiliyor.

