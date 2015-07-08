T24 LogoT24 Logo
Dünya

Afganistan’ın İslami liderlerinden Hikmetyar: IŞİD'i destekliyorum

Hikmetyar 1993 ile Taliban’ın başkent Kabil’i ele geçirdiği 1996 yılları arasında kısa süreli başbakanlık görevlerinde bulunmuştu

08 Temmuz 2015 11:23

Afganistan’ın İslami liderlerinden Gülbeddin Hikmetyar, önceki gün terör örgütü IŞİD’e desteğini açıkladı.

International Business Times’ın haberine göre Hikmetyar’ın liderliğinde olan Hizb-i İslami örgütünün ülkede güçlenmeye çalışan IŞİD’e katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

1977’de kurulan Hizb-İslami 1979’da başlayan Sovyet işgaline karşı savaşmıştı.

Hikmetyar 1993 ile Taliban’ın başkent Kabil’i ele geçirdiği 1996 yılları arasında kısa süreli başbakanlık görevlerinde bulunmuştu.

Hikmetyar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la birlikte çekilmiş fotoğrafı ile bir dönem Türkiye'de gündem olmuştu.

 

ETİKETLER

ışiddestekgülbeddin hikmetyarafganistanislami lider

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24