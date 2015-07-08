Afganistan’ın İslami liderlerinden Hikmetyar: IŞİD'i destekliyorum

Afganistan’ın İslami liderlerinden Gülbeddin Hikmetyar, önceki gün terör örgütü IŞİD’e desteğini açıkladı.
International Business Times’ın haberine göre Hikmetyar’ın liderliğinde olan Hizb-i İslami örgütünün ülkede güçlenmeye çalışan IŞİD’e katkı sağlayabileceği belirtiliyor.
1977’de kurulan Hizb-İslami 1979’da başlayan Sovyet işgaline karşı savaşmıştı.
Hikmetyar 1993 ile Taliban’ın başkent Kabil’i ele geçirdiği 1996 yılları arasında kısa süreli başbakanlık görevlerinde bulunmuştu.
Hikmetyar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la birlikte çekilmiş fotoğrafı ile bir dönem Türkiye'de gündem olmuştu.