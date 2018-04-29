Afganistan'ın diplomatik merkezine saldırı: En az 80 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen saldırıda en az 80 kişi hayatını kaybetti, 350 kişi yaralandı.

Almanya Büyükelçiliği ile diğer diplomatik misyonlara yakın bulunan Zanbak Meydanı etrafında meydana gelen saldırı yüzünden ölenlerin çoğunun sivil olduğu tahmin ediliyor.

Saldırının gerçekleştirildiği yerin yakınında aynı zamanda başkanlık sarayı ile İngiltere, Fransa, Hindistan ve Japonya büyükelçilikleri bulunuyor.

Fransa'nın Avrupa İlişkileri Bakanı Marielle de Sarnez yaptığı açıklamada Fransız ve Alman büyükelçiliklerinin saldırıda zarar gördüğünü ancak elçiliklerden hayatını kaybedenlerin olup olmadığının henüz netleşmediğini aktardı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, elçiliktekilerin güvende olduğunu belirtirken Japonya Büyükelçiliği'nden iki görevlinin küçük yaralar aldığı kaydedildi.

Patlama, yerel saat ile 08:25'de Kabil'in en yoğun olduğu zamanlardan birinde gerçekleşti.

Çok güçlü bir şekilde gerçekleştiği belirtilen saldırıda metrelerce bile ötede bulunan binaların penceleri ve kapılarının havaya uçtuğu görüldü.

Saldırıyı henüz üstelenen olmazken genelde Afganistan'da düzenlenen saldırıların ardında Taliban ve IŞİD bulunuyor.

Kordonla çevrilen patlama alanına yaralıların aileleri ve yakınları akın ederken ambulanslar yaralıları hızlıca hastanelere taşıdı.

Fotoğraflarda çok sayıda ateş çıkan ve yanan araç olduğu görülüyor.

Patlamanın gerçekleştiği alan güvenlik güçleri tarafından sarıldığı için tam olarak saldırının verdiği zarar ile ilgili bilgi alınamıyor.

3 metre yüksekliğinde duvarlarla çevrili bölgenin başkentin en güvenli alanı olduğu biliniyor.

Sağlık Bakanlığı, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı ise kan bağışında bulunulması çağrısı yaptı.