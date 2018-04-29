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BBC Türkçe

Afganistan'ın başkenti Kabil'de seçmen kayıt merkezine intihar saldırısı

Kabil'de seçmen kayıtlarını yaptıranların gittiği merkeze düzenlenen intihar saldırısında en az 31 kişi öldü. Saldırıyı IŞİD üstlendi. Saldırıda en az 50 kişi de yaralandı.

29 Nisan 2018 20:30

Aftanistan'ın başkenti Kabil'de bir seçmen kayıt bürosuna düzenlenen intihar saldırısında en az 31 kişi öldü.

Saldırıda en az 50 kişi de yaralandı. Merkezin dışında seçmen kaydını yaptırmayı bekleyen çok sayıda kişi vardı.

IŞİD, yayın organı Amaq aracılığıyla saldırıyı üstlendi.

Ekim ayında düzenlenmesi beklenen genel seçimler için kayıtlar bu ay başladı.

Amaq, saldırıyı üzerinde patlayıcı yüklü bir yelek bulunan intihar bombacısının düzenlediğini duyurdu.

Görgü tanığı Beşir Ahmed, ölen ve yaralananların çoğunun, kimlik kartlarını almaya merkeze giden kadın ve çocuklar olduğunu söyledi.

Seçmen kayıt işlemlerinin başladığı geçen haftadan bu yana merkezlere en az dört saldırı düzenlendi.

Kabil'de Ocak ayında hükümet binaları ve büyükelçiliklerin bulunduğu bölgeye düzenlenen saldırıda en az 100 kişi ölmüştü.

Afganistan İçişleri Bakanı, bu yılın başında BBC'ye verdiği mülakatta hem Taliban hem de IŞİD'in halkı hükümete karşı kışkırtmak ve kaos yaratmak için sivilleri hedef alıp provoke ettiğini söylemişti.

Afganistan'da Ekim ayında düzenlenecek genel seçimlerden sonra 2019 yılında da devlet başkanlığı seçimleri yapılacak.

BBC'nin bu yılın başında yaptığı bir araştırma, Afgan hükümetinin ülkenin yalnızca yüzde 30'unun kontrolünü elinde bulundurduğunu ortaya çıkarmıştı.

Ülkenin geri kalanı ise Taliban ve IŞİD tehdidi altında. IŞİD, hem Afgan güvenlik güçlerine hem de Taliban'a karşı savaşıyor.

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