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Dünya

Afganistan'daki saldırılarda toplam 15 polis öldürüldü

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ekim (DHA) - Afganistan'da Taliban örgütü, kontrol noktalarına yaptığı iki ayrı saldırıda toplam 15 Afgan polisini öldürdü

30 Ekim 2017 20:21

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ekim (DHA) - Afganistan\'da Taliban örgütü, kontrol noktalarına yaptığı iki ayrı saldırıda toplam 15 Afgan polisini öldürdü.
Afganistan\'ın Gazne ili valilik sözcüsü Arif Noori yaptığı açıklamada, Taliban örgütü tarafından yapılan ilk saldırının Gazne\'deki bir kontrol noktasında gerçekleştiğini söyledi. Noori saldırıda dokuz Afgan polisinin öldüğünü ve dördünün yaralandığını belirtti. Açıklamaya göre saldırının ardından çıkan ve bir saat süren çatışmada yedi terrist öldürüldü ve beşi de yaralandı.
Pazar günü gerçekleşen ikinci saldırı ise Zabul ilindeydi. Yine bir kontrol noktasına saldıran teröristler, altı polisi öldürüp sekizini yaraladı. Çıkan çatışmada sekiz terörist öldürüldü ve 12\'si yaralandı.
Gazne ve Zabul\'daki saldırıları üstlenen Taliban, bu ay güvenlik güçlerine başkaldırarak 200\'den fazla kişiyi öldürdü.
Beğlan ilinde gerçekleşen üçüncü bir saldırıda ise, askeri araca bağlı bomba, bir markette patlayarak 13 sivilin yaralanmasına sebep oldu. Beğlan ili polis şefi Zabihullah Shuja\'nin açıklamasına göre, bu saldırıyı henüz kimse üstlenmedi.

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