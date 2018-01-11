T24 LogoT24 Logo
Dünya

Afganistan'daki saldırıda altı polis öldü, iki sivil yaralandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Ocak (DHA) - Afganistan'da gerçekleşen bir terör saldırısında altı polis hayatını kaybetti

11 Ocak 2018 19:09

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Ocak (DHA) - Afganistan\'da gerçekleşen bir terör saldırısında altı polis hayatını kaybetti.
Terör örgütü Taliban Afganistan\'ın Helmend vilayetinde bulunan Neva kentine bir saldırı düzenledi. Çarşamba gecesi gerçekleşen saldırıyla ilgili yerel medyaya konuşan bölge Polis Şefi Amanullah, saldırıda altı polisin öldüğünü ve iki sivilin yaralandığını söyledi.  
Saldırıyı üstlenen Taliban\'ın sözcüsü Qari Yousuf Ahmadi, grubun Neva bölgesindeki bir polis merkezine el koyduklarını söyledi.  

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçOcak DHAAfganistanTerörTaliban Afganistan HelmendNevaPolisAmanullahTalibanQari Yousuf Ahmadi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24