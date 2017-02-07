Afganistan'da Yüksek Mahkeme'ye intihar saldırısı

Afganistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada başkent Kabil'deki Yüksek Mahkeme'nin önünde meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 20 kişi öldü, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu yaralanan 38 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, polis saldırının intihar saldırısı olduğundan şüpheleniyor. Saldırıda evlerine gitmek üzere otobüse binen Yargıtay çalışanlarının hedef alındığı bildirildi.

Geçen ay Taliban'ın şehir merkezinde düzenlediği çifte intihar saldırısında 30'dan fazla kişi yaşamını yitirmiş, en az 70 kişi de yaralanmıştı. Taliban Afganistan'da ABD destekli hükümeti devirmeye çalışıyor.

Afgan hükümet birlikleri ulusal toprakların yaklaşık üçte ikisini kontrol altında tutuyor ancak yerel birlikler NATO birliklerinin 2014 sonunda görevi sona erdiğinden beri Talibanla, El Kaide ve IŞİD ile mücadele etmekte zorlanıyor.

Çoğu ABD'lilerden oluşan birkaç bin yabancı askerden oluşan birliklerse eğitim ve terörle mücadelede görev alıyor.

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Reuters/AFP,SSB/BD