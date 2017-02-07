T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Afganistan'da Yüksek Mahkeme'ye intihar saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Yüksek Mahkeme'nin önünde meydana gelen bombalı saldırıda en az 20 kişinin öldüğü bildirildi. Hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre saldırıda 38 kişi de yaralandı.

07 Şubat 2017 20:44

Afganistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada başkent Kabil'deki Yüksek Mahkeme'nin önünde meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 20 kişi öldü, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu yaralanan 38 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, polis saldırının intihar saldırısı olduğundan şüpheleniyor. Saldırıda evlerine gitmek üzere otobüse binen Yargıtay çalışanlarının hedef alındığı bildirildi.

Geçen ay Taliban'ın şehir merkezinde düzenlediği çifte intihar saldırısında 30'dan fazla kişi yaşamını yitirmiş, en az 70 kişi de yaralanmıştı. Taliban Afganistan'da ABD destekli hükümeti devirmeye çalışıyor.

Afgan hükümet birlikleri ulusal toprakların yaklaşık üçte ikisini kontrol altında tutuyor ancak yerel birlikler NATO birliklerinin 2014 sonunda görevi sona erdiğinden beri Talibanla, El Kaide ve IŞİD ile mücadele etmekte zorlanıyor.

Çoğu ABD'lilerden oluşan birkaç bin yabancı askerden oluşan birliklerse eğitim ve terörle mücadelede görev alıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP,SSB/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AfganistanKabil Yüksek MahkemeSağlık BakanlığıYargıtayTalibanAfganistan ABDNATOTalibanla KaideIŞİDABDDeutsche Welle Türkçe Reuters/AFPSSB/BD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24