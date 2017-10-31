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Dünya

Afganistan’da Yeşil Bölge’de patlama: 7 ölü

Hilal Sarı / İstanbul, 31 Ekim (DHA) – Afganistan’ın başkenti Kabil’da konsoloslukların olduğu ve hükümet tarafından özel güvenlik bölgesi olarak kabul edilen Yeşil Bölge’de intihar saldırısı düzenlendi

31 Ekim 2017 20:20

Hilal Sarı / İstanbul, 31 Ekim (DHA) – Afganistan’ın başkenti Kabil’da konsoloslukların olduğu ve hükümet tarafından özel güvenlik bölgesi olarak kabul edilen Yeşil Bölge’de intihar saldırısı düzenlendi. 7 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Wazir Akbar Khan bölgesinde 14. caddede gerçekleşen saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına aldı ve olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 14. caddede ofisi olan Savunma Bakanlığı yetkilileri hedefin Savunma Bakanlığı olmadığını açıkladı. 

İntihar bombacısının bölgeye diplomatik alana bitişik bir parktan girdiği, güvenlik güçlerini geçerek birçok konsolosluğun, hükümet binasının, misafirhanenin ve birkaç özel şirketin olduğu yere ulaşabildiği belirtildi.

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