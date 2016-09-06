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Deutsche Welle

Afganistan'da yardım kuruluşuna saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil peş peşe saldırılarla sarsılıyor. Uluslararası yardım kuruluşu Care'in Kabil'deki ofis ve misafirhanesi saldırıya uğradı. Üç saldırgan ölü ele geçirildi.

06 Eylül 2016 16:41


Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Kabil şehir merkezindeki Sahre New caddesinde dün akşam saatlerinde bomba yüklü araçla bir saldırı düzenlendi. Patlamada saldırganlardan biri hayatını kaybetti. Ardından militanlar güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi. Çatışma 11 saat sürdü. Uluslararası yardım kuruluşu Care'in ofis ve misafirhanesinin saldırıda hedef alındığı belirtildi.

Saldırıyla ilgili iddia

Saldırı üzerine şehir merkezinin büyük kısmı güvenlik kordonuna alındı. Binlerce işyeri kapalı kaldı. Patlamanın şiddetiyle çok sayıda ev ve işyerinin camları kırıldı. Afganistan'da yayın yapan Tolo TV ise saldırının asıl hedefinin istihbarat teşkilâtı NDS'nin eski başkanı Rahmetullah Nebil olduğunu ileri sürdü.

42 kişi çatışma bölgesinden kurtarıldı

Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü 3 saldırganın ölü ele geçirildiğini, 6 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Sözcü, 10'u yabancı, 42 kişinin çatışma bölgesinden sağ kurtarıldığını kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Care 1961'den bu yana Afganistan'da

Uluslararası yardım kuruluşu Care kesintilerle de olsa 1961'den bu yana Afganistan'da faaliyet gösteriyor. Kuruluşun resmi web sitesinde verdiği bilgilere göre, Afganistan'daki faaliyetlerde kız çocuklarının eğitimine ağırlık veriliyor. Bunun yanı sıra kadınların teşviki, kırsal kalkınma ve acil yardım çalışmaları yürütülüyor.

Savunma Bakanlığı binasına saldırı: 35 ölü

Öte yandan dün Afganistan Savunma Bakanlığı binası yakınlarında meydana gelen patlamada 5'i güvenlik görevlisi, en az 35 kişi can verdi. Bombalı saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100'den fazla kişi yaralandı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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