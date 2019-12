-AFGANİSTAN'DA TÜRK OLMAK KABİL (A.A) - 28.11.2010 - Silahların gölgesinde hayatın devam ettiği dost ve kardeş ülke Afganistan'da, Türk vatandaşları çok sevildikleri Afgan halkı tarafından farklı bir değer görüyor. Yıllardır savaş nedeniyle büyük zorluklar altında yaşamın devam ettiği Afganistan'da hayatını sürdüren çok sayıda Türk vatandaşı da bulunuyor. Çoğunluğu Afganistan'da yaşamaktan mutlu olan ve ülkenin dışarıdan görüldüğü kadar sorunlu olmadığını düşünen Türk vatandaşları, Afgan halkının kendilerini gösterdiklerini saygı ve sevgiden dolayı mutlu. Yaklaşık 7 yıldır Afganistan'da yaşayan Kabil'deki Afgan Türk Erkek Lisesi'nin Müdürü Murat Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan halkının Türklerin akrabaları olduğuna inandığını belirterek, ''Yüz olarak, sima olarak onlardan farklı değiliz. Sokakta bizi bir Türk olarak ayıramıyorlar. Bunun yanında Türk olduğumuzu öğrendikleri zaman bundan mutluluk duyuyorlar, her zaman teveccüh gösteriyorlar. Afgan ve Türk'ün dostluğundan, kardeşliğinden bahsediyorlar'' dedi. Afgan ve Türk halkının yüzyıllar öncesine dayanan bir kardeşliği olduğunu söyleyen Akyüz, ''Afganistan'da biz şimdiye kadar hep iyilik gördük, güzellik gördük, kötülük görmedik. Mutluyuz burada. Kendimizi yabancı bir ülkede gibi hissetmiyoruz. Açık söylüyorum Türkiye'ye gittiğimiz zaman da burayı özlüyoruz'' ifadesini kullandı. Türk oldukları için ülkede pasaport taşımaya bile gerek duymadıklarını, polis, devlet yetkilileri ve halkın kendilerine her türlü kolaylığı sağladığını belirten Murat Akyüz, ''Afgan halkının bize sağladığı kolaylıklar inanılmaz fazla. Bu konuda Afganistan'da hiçbir sıkıntımız yok'' dedi. -''TÜRK DENDİĞİ ZAMAN BÜTÜN KAPILAR AÇILIYOR''- Kabil Üniversitesi Dil Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevlilerinden Emrah İlik de Afganistan'a geldikten sonra ülkeye çok çabuk alıştığını kaydederek, ''Çünkü halktan çok büyük bir teveccüh var, halk çok seviyor bizi. Türk dediğiniz zaman, Türk dendiği zaman bütün kapılar açılıyor. Bize Türk olduğumuzdan dolayı ayrı iltifatlarda bulunuyorlar'' diye konuştu. Türkiye'den Afganistan'ın çok karışık bir ülke gibi gözüktüğünü anlatan İlik, özellikle Kabil olmak üzere Afganistan şartlarının dışardan görüldüğü gibi çok zor olmadığını savundu. Yaklaşık 5 senedir Afganistan'da yaşayan Ali Çakır ise Afganistan'ın her bölgesinde Türklere her zaman güven ve sevginin olduğunu belirterek, ''Türklere Afganistan'ın her bölgesinde ayrı bir öncelik, ayrı bir özellik, ayrı bir güven var. Bu da bizi mutlu ediyor. Yolda aracımızla giderken, yürürken hiçbir zaman tedirgin olmuyoruz'' diye konuştu. Afganistan'a geldiğinin ikinci ayından itibaren Afganistan'ın geleneksel kıyafetleriyle dolaşmaya başladığını da anlatan Çakır, ''Örf ve adete saygı duymadığınız zaman bir milletin içinde olamazsınız. Bizim de örfe, adete saygımız olduğundan dolayı bu kıyafetle dolaşıyoruz'' ifadesini kullandı. Kabil Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü dördüncü sınıfında öğrenim gören Afganistanlı Ravuş Turan ise Türklerin diğer bazı ülkeler gibi değil, hiçbir menfaat gütmeden Afganistan'da çok sayıda proje, hizmet ve yardıma imza attığını kaydederek, ''Türklerin burada çok samimi olarak, çok sayıda projeleri var. Türkler her alanda Afganistan'a yardım ediyorlar. Ve genelde Afgan milletimiz Türkleri çok seviyorlar'' dedi.