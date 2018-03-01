T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Afganistan'da Taliban'la barış arayışı

Aganistan lideri Gani kapsamlı önerilerle Taliban'a barış görüşmelerine başlama teklifi sundu. Örgüt, yabancı askerlerin varlığını gerekçe göstererek teklifi geri çevirdi.

01 Mart 2018 16:24

Afganistan Devlet başkanı Eşref Gani Kâbil'deki uluslararası barış konferansında radikal İslamcı Taliban'a ateşkes ve bir dizi kapsamlı tavizler önerdi. Gani konferansa davet edilmeyen Taliban'ın barış süreci başlatılmasını kabul etmesi durumunda kendileri tarafından "siyasi grup" olarak tanınacağını ve istendiği takdirde anayasanın değiştirilebileceğini söyledi.

Eşref Gani 26 devletin temsil edildiği buluşmada Taliban üyelerinin Afganistan kimliği alabileceklerini, Kâbil'de ofis açabileceklerini, mahkûmların serbest bırakılabileceği ve yaptırımların kaldırılabileceğini söyledi. Genel seçim yapılmasının şart olduğunu belirten Afganistan Devlet Başkanı Gani Taliban'dan Kâbil hükümetinin resmen tanınmasını talep etti.

Tutuklu Taliban mensupları daha önce de serbest bırakılmıştı. Taliban'ın Kâbil'de temsilcilik açması da daha önce gündeme getirilmişti. Ancak örgütün bu yılın başlarında başkentte düzenlediği kanlı saldırılar ışığında devlet başkanının bu kadar geniş tavizler içeren önerilerde bulunması beklenmemekteydi. Ocak ayında Taliban'ın bir hastaneye yaptığı bombalı saldırıda 105 kişi ölmüş, 17 saat süren otel baskınından sonra da devlet başkanı "katillerle barış görüşmesi yapılmayacağını" duyurmuştu. Yarı resmi Taliban temsilciliğinin kapatılması için Eşref Gani'nin Katar Emirliği'ne güvenlik danışmanını gönderdiği de öğrenilmişti.

Uluslararası baskılar

Konferans çevrelerinden yapılan açıklamalarda Afganistan yönetiminin Taliban'a "koşulsuz barış" önerisinde bulunmasında uluslararası toplumdan gelen baskıların da rol oynadığı belirtildi. Diplomatlar Batılı ülkelerin, terörle mücadelesinde Afganistan yönetimine yapılan yardımların kendi vergi mükelleflerine yük oluşturduğu ve Taliban ile mücadelenin sonsuza kadar uzamasının istenmediğini belirtiyor.

ABD'nin Ağustos ayında açıkladığı ve askeri birliklerin geri çekilme tarihin yer almadığı ofansif Afganistan stratejisinde, hava saldırılarının arttırılacağı belirtilmekte ve Afganistan yönetiminden güvenlik garantisinin karşılıksız bırakılmaması istenmekteydi.

Eşref Gani Kâbil'deki konferansı açış konuşmasında Taliban'a hitaben "Karar vermek sizin elinizde. Barışı kabul edin. Müzakere masasına gelin, ülkeyi birlikte imar edelim”, dedi.

Taliban reddetti

Devlet Başkanı Gani'nin barış önerisi birkaç saat sonra Taliban tarafından geri çevrildi. Taliban'ın internet sitesinden yayınladığı bildiride "Gani'nin fevkalade ve barışa yönelik konuşmasının bir dizi yeni öneri içerdiği, ancak barış görüşmelerine başlanabilmesi için yabancı askerlerin Afganistan'ı terk etmesi şeklindeki taleplerine değinmediği" belirtildi.

Konferansı izleyen gözlemcilerce Taliban'ın yanıtının konferansın kapanış bildirisi yayımlanmadan geldiği hatırlatıldı. Nitekim kapanış bildirisinde "Afganistan'daki uluslararası mevcudiyetle ilgili tartışmalı konuların da görüşülebileceğine" yer veriliyor.

Gözlemcilerden Afganistan uzmanı Alman Thomas Ruttig "Taliban'ın Kâbil yönetimiyle değil, ABD ile barış pazarlığı yapmak istediğini ve devlet başkanının önerisini kabul etmeme nedeninin bu noktada yattığını" dile getirdi. Ruttig, "devlet başkanının konuşmasının barış görüşmelerine götüren yolu açabileceğini ve Taliban'ın bu davete karşılık vermesi gerektiğini" söyledi. Almanya'nın Afganistan özel temsilcisi Markus Potzel "2001'den sonraki üçüncü Afganistan barış konferansının da Bonn'da yapılabileceğini" belirtti.

DW, dpa/AG, GY

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AganistanGaniTalibanDevletEşref Gani KâbilAfganistanKâbilAfganistan Devlet Başkanı Gani Taliban KâbilEşref Gani Katar EmirliğiBatılıAğustosGani KâbilBaşkanı GaniAlman Thomas RuttigABDMarkus PotzelBonnGY

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24