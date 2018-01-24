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Dünya

Afganistan'da sivil toplum örgütüne saldırı (2)

(Açıklama eklendi) Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Ocak (DHA) - Afganistan'da uluslararası bir sivil toplum örgütü binası yakınlarında patlama oldu

24 Ocak 2018 13:40

(Açıklama eklendi)

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Ocak (DHA) - Afganistan\'da uluslararası bir sivil toplum örgütü binası yakınlarında patlama oldu.
Afganistan\'ın Celalabad kentinde yer alan çocuklara yardım konularında çalışan uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children binası çevresinde bir saldırı gerçekleşti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Attaullah Khogyani, saldırının yardım kuruluşunu hedef aldığını ve 11 kişinin yaralandığını söyledi.
Khogyani, \"Celalabad kentinde yer alan Save the Children binasının girişinde saat dokuz sularında bir intihar saldırganı, içinde bulunduğu araçtaki bombayı patlattı. Daha sonra bir grup silahlı saldırgan binaya girdi. Edindiğimiz bilgiye göre 11 kişi yaralandı\" dedi.
Khogyani bölgedeki çatışmaların devam ettiğini söylerken görgü tanıkları, binadan aralıklı olarak silah sesleri geldiğini belirtti.
İntihar saldırısı olduğu tahmin edilen olay, Taliban saldırganlarının başkent Kabil\'de lüks bir otele düzenlediği ve en az 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan günler sonra gerçekleşirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Birleşik Krallık Afganistan Elçisi Nick Kay saldırıyı kınarken, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, \"Çocuklara ve insani yardım kuruluşlarına gerçekleştirilen her saldırı insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Celalabad\'daki bu korkunç saldırının hızlı ve güvenli bir şekilde sona ermesini umuyorum\" dedi. 

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