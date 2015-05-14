Afganistan'da silahlı baskın



Kabil'deki emniyet müdürlüğü yetkilisi Abdülrahman Rahimi'nin verdiği bilgiye göre, Park Palace'da konukları 7 saat boyunca rehin tutan militanlara müdahale esnasında 5 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı. 54 kişi sağ olarak kurtarıldı. Baskın sırasında binada Türklerin de bulunduğu bildirildi.

Kabil polisinin bir başka yetkilisi Seyit Gül Ağa Rohani, baskını düzenleyen üç saldırganın ölü ele geçirildiğini ve üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmelerinin önlendiğini söyledi. Saldırının sorumluluğunu Taliban üstlendi.

2 Hintli ve 1 ABD vatandaşı öldü

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği sözcüsü Monica Cummings, ölenlerden birinin ABD vatandaşı olduğunu açıkladı.

Hindistan Büyükelçisi Amar Sinha, Twitter hesabından geçtiği açıklamada, saldırıda en az iki vatandaşlarının can verdiğini, bir Hintlinin ise kayıp olduğunu duyurdu.