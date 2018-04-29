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BBC Türkçe

Afganistan'da Şii camisine intihar saldırısı: En az 30 ölü

Yetkililer, başkent Kabil'de düzenlenen saldırıda İmam Zaman Camii'nde ibadet eden en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

29 Nisan 2018 20:30

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir Şii camisine intihar saldırısı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda en az 30 kişinin öldüğünü açıkladı.

İntihar saldırganının İmam Zaman Camii'ne girdikten sonra önce çevreye ateş açtığı, daha sonra da üzerindeki patlayıcıları ateşlediği bildiriliyor.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Ancak Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü son dönemde hem Kabil'de hem de Afganistan'ın diğer bölgelerinde Şii camilerini hedef almıştı.

Kabil'de 29 Eylül'de yine Şiilerin gittiği Hüseyniye Camii'ne düzenlenen bombalı saldırıda da en az 6 kişi ölmüş, 20 kişi de yaralanmıştı.

Taliban da son dönemde Afganistan'daki saldırılarını artırdı.

BBC İzleme Servisi'nin haberine göre Taliban, Perşembe günü yaptığı açıklamada Afganistan'ın doğusundaki saldırılarda 47 kolluk kuvveti mensubunu öldürdüğünü ve yaraladığını, birkaç askeri aracı da imha ettiğini duyurdu.

Öte yandan Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, son dönemde ülkesinde düzenlenen saldırıları sert bir dille kınadı.

Gani son saldırıdan birkaç saat önce yaptığı açıklamada , şiddet destekçilerinin ve "nefret ağlarının" yalnızlaştığını söyledi.

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