Afganistan’da polis eğitim merkezine bombalı saldırı: 32 ölü (2)

(Ölü ve yaralı sayısı güncellendi)

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Ekim (DHA) – Paktia’da bir polis eğitim merkezine gerçekleştirilen saldırıda hastane kaynaklarına göre ölenlerin sayısı 32’ye yükseldi, 200\'den çok kişi ise yaralı olarak hastanelerde tedavi görüyor.

Paktia valiliği Emniyet Müdürü General Toryalai Abdyani’nin de saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı. Bir kamyonet ve bir zırhlı jiple gerçekleştirilen intihar saldırısı sonrasında güvenlik güçleri ile diğer silahlı saldırganlar arasında çatışmaların devam ettiği belirtiliyor.

Taliban\'ın üstlendiği saldırıda, polis merkezine önce bombalı bir araç ile intihar saldırısı yapıldı ve ardından silahlı bir grup, merkeze ağır silahlarla saldırdı.

Afganistan İçişleri Bakanı Wais Ahmad Barmak, \"Önce bir intihar bombacısı patlayıcı yüklü bir aracı eğitim merkezi yakınında havaya uçurdu ve diğer silahlı saldırganlar için yol açtı\" dedi.