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Deutsche Welle

Afganistan‘da patlama

Afganistan'da NATO tarafından kullanılan Bagram Hava Üssü'nde büyük bir patlama meydana geldi. 4 kişinin hayatını kaybettiği patlamada, en az 15 kişi de yaralandı.

12 Kasım 2016 15:20

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 40 km. kuzeyindeki Bagram Hava Üssü’nde şiddetli bir patlama meydana geldi. 4 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 15 kişinin yaralandığı saldırıyı Twitter'de yaptığı açıklamayla Taliban üstlendi. Olayın ayrıntıları henüz netliğe kavuşmazken, patlamanın sorumlusunun çalışan olarak üsse girmeyi başarmış bir kişi olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

NATO, kurbanların hangi ülkenin vatandaşları oldukları hakkında henüz bilgi vermedi, ancak askerlerin ve doktorların yaralılarla ilgilendiklerini ve olayı incelediklerini bildirdi. ABD generali John Nicholson kurbanlarının ailelerine karşı üzüntüsünü ifade etti ve yaralılarla en iyi şekilde ilgilenildiğini söyledi.

Alman Konsolosluğu'na saldırı düzenlendi

Cuma günü Taliban militanları Mezar-ı Şerif'teki Alman Konsolosluğu'na saldırı düzenlemişti. Saldırıda en az altı kişi hayatını kaybetti ve 130 kişi yaralandı. Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier (SPD) saldırının ‘çok sayıda silah taşıyan teröristler tarafından' düzenlendiğini söyledi.

Bagram'daki hava üssü sık sık Taliban'ın saldırılarına hedef oluyor. 2015'in aralık ayında meydana gelen bir saldırıda bir canlı bombanın kendisini patlatması sonucu 6 Amerikan askeri hayatını kaybetmişti.

ABD ve müttefikleri 2014 sonu Afganistan'daki görevini bitirdi ve güvenlik sorumluluğunu Afganlı güvenlik güçlerini devretti. Ülkede kalan birlikler eğitim, danışmanlık ve teröre karşı eylemleri desteklemek gibi görevler üstlenmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/Afp, CN/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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