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BBC Türkçe

Afganistan'da otobüs yakıt tankeriyle çarpıştı: 36 ölü

Kandehar'dan Kabil'e giden otobüsün çarpışmadan sonra alev aldığı, cesetlerin kömürleşmesi nedeniyle teşhis edilemediği belirtiliyor.

04 Eylül 2016 18:00

Afganistan'ın Zabul vilayetinde bir yolcu otobüsünün yakıt tankeriyle çarpışması sonucu en az 36 kişi öldü.

Kandehar'dan Kabil'e giden otobüsün çarpışmadan sonra alev aldığı, cesetlerin kömürleşmesi nedeniyle teşhis edilemediği belirtiliyor.

Kazada en az 25 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Afganistan dünyada en fazla trafik kazasının meydana geldiği ülkeleren biri.

Zabul Valiliği sözcüsü Gül İslam Seyal, kazanın iki aracın şoförünün dikkatsizliğinden kaynaklandığını söyledi.

Kabil-Kandehar yolundaki askeri faaliyetler nedeniyle bazı sürücülerin, çatışmaların arasında kalmamak için özellikle sürat yaptıkları belirtiliyor.

Mayıs'ta da Gazne vilayetinde iki otobüsün bir yakıt tankeriyle çarpışması sonucu 73 kişi ölmüştü.

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