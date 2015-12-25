Afganistan’da otobüs dereye uçtu; 25 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde meydana gelen trafik kazasında 25 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Habertürk’ün haberine göre Samangan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Munri Rahimi, yaptığı açıklamada başkent Kabil'den Mezar-ı Şerif kentine giden bir yolcu otobüsünün, Samangan'ın Hazret Sultan bölgesinde karşıdan gelen tırla çarpışarak dereye yuvarlandığını söyledi.

Kazada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 25 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Rahimi, yaralanan 18 kişinin Samangan Devlet Hastanesine kaldırıldığını kaydetti.

Kazaya otobüsün aşırı hız yapmasının neden olduğunu ifade eden Rahimi, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu da sözlerine ekledi.