Afganistan'da ordu üssüne saldırı: En az 43 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar bölgesindeki bir askeri üsse iki intihar saldırganının bomba yüklü Humvee araçlarla düzenlediği saldırıda en az 43 asker hayatını kaybetti.

Savunma Bakanlığı saldırıda dokuz askerin yaralandığını, altı askerden de haber alınamadığını belirtti.

Maiwand bölgesindeki Chasmo adlı yerde düzenlenen intihar eylemi, bu hafta Afgan güvenlik güçlerini hedef alan üçüncü büyük saldırı oldu.

Sabahın erken saatlerinde meydana gelen saldırının sorumluluğunu Taliban üstlendi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dawlat Waziri "Maalesef üste hiçbir şey kalmadı. İçeride buldukları her şeyi yaktılar" dedi.

İki gün önce de Taliban militanı intihar eylemcileri ve silahlı saldırganlar ülkenin doğusundaki Gardez kentinde bulunan bir polis eğitim merkezini basıp, en az 41 kişiyi öldürmüşlerdi.

Olayda 150 kişi yaralanmış, Paktia bölgesindeki hastane, acil kan bağışı çağrısı yapmıştı,

Aynı gün, komşu Gazni bölgesinde saldırılarda en az 30 kişi ölmüştü. Patlayıcı yüklü, zırhlı Humvee araçları bölge valisinin konutu önünde havaya uçurulmuş ve sonra silahlı saldırganlar baskın yapmıştı.