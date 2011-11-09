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Dünya

Afganistan'da onlarca Taliban öldürüldü KABİL (A.A)

09 Kasım 2011 12:50

-Afganistan'da onlarca Taliban öldürüldü KABİL (A.A) - 09.11.2011 - Afganistan ve NATO liderliğindeki güçlerin, Afganistan'ın doğusunda Pakistan sınırında düzenledikleri saldırılarda 50 ila 60 arasında Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi. NATO liderliğindeki Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü (ISAF) de Paktika vilayetinin doğusundaki Barmal bölgesindeki saldırıları doğruladı. Paktika Valiliği sözcüsü  Muhlis Afgan da saldırılarda 50-60 kadar Taliban militanının öldürüldüğünü söyledi.   ISAF sözcüsü ise kalabalık bir militan grubunun ISAF üssüne küçük silahlar ve roket güdümlü el bombalarıyla saldırdığını ifade ederek, ISAF askerlerinin militanlara karşı koyduğunu ve Taliban'ın ciddi kayıplar verdiğini kaydetti.

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