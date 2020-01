Afganistan'da kadınlar eşit haklar için koştu

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Kasım (DHA) - Afganistan\'ın Kabil kentinde, kız ve erkek çocuklarının ortak katıldığı tek spor etkinliğinde genç kızlar eşit haklar için koştu.

Kabil\'de, eskiden Bamyan Buda Heykelleri\'nin yer aldığı alanda yapılan Bamyan Maratonu, Afganistan\'da kızlar ve erkeklerin aynı anda katılabildiği tek etkinlik. Yaklaşık on kilometrelik olan maratonda kız çocukları, ülkenin eşitlik içeren tek etkinliğinde heyecanlarını gizleyemedi.

Aşırı muhafazakar Taliban yönetiminin indirilmesinden 16 yıl sonra, Afganistan\'ın bazı bölgelerinde halen kız çocuklarının bisiklete binmesi, koşmaya çıkması ve hatta eğitim alması toplumda kültürel olarak kabul edilebilen eylemler değil. Buna rağmen maratonda koşmanın eşitlik getireceğine inan koşuculardan Raihanna, küçükken erkek kardeşlerinin özgürce koşup oynadığına tanık olduğunu ve kendisinin de bunları yapmak istediği söyledi. 21 yaşındaki Raihanna, \"Ben de dışarıda oynamak istediğimde ailem bana hep hayır dedi. Bu durumun kültürümüzde var olduğunu ve kız çocuklarının evlerinde bulaşık yıkayıp çocuk yetiştirmesi gerektiğini söylediler. Babam bana her zaman kısa etek giydiğim için kızardı. Bana hep iyi bir eş olmam gerektiğini söylerdi. Fakat ben bunu kabul etmedim çünkü özgür olmak istiyordum\" dedi.

Kabil\'de avukat olarak çalışan Stephanie Case kız çocuklarının da maratona katılabilmeleri ve özgürce koşabilmeleri için Free to Run isminde bir kampanya başlattı. Çoğunlukla yurt dışından aldıkları bağışlarla Raihanna gibi birçok genç kıza ve kadına umut verdiklerini söyleyen Case, \"Afganistan\'a taşındığımda bana, Batı\'da normal bir spor etkinliği olsa da burada koşamayacağımı söylediler. Afgan kadınlarını tanıdıkça, kampanyada toplanılan paranın umurlarında olmadığını anladım. Onlar sadece koşmak istiyor\" dedi.

Son üç yıldır maratona katılan kız koşu grubuna ilk yıllarında taş atılmış ve koşmaları engellenmeye çalışılmıştı. Fakat bu sene, başlangıç çizgisinden yola çıkan ve maratonu tamamlayan toplam 12 kız çocuğu ve kadına kimse engel olmadı.