Afganistan'da kadın gazetecilere saldırı



İki kadın gazeteci Afganistan'ın doğu vilayetlerinden Host'ta vuruldu.

Host vilayeti sözcüsü Mubarez Muhammed Zadran, “İki gazeteci sabah saatlerinde bölge polis karakollarından birinde vuruldu. Biri hayatını kaybederken, diğeri de ağır yaralandı“ dedi.

Host polis müdür yardımcısı Yakub Mandozai de saldırganın polis üniforması giyen biri olduğunu açıkladı.

Hayatını kaybeden gazetecinin Alman vatandaşı Anja Niedringhaus, ağır yaralı gazetecinin ise Kanada vatandaşı Kathy Gannon olduğu ve AP haber ajansı için foto muhabiri olarak çalıştıkları bildirildi.

AP Başeditörü Kathleen Carroll, New York'ta yaptığı açıklamada, "Anja ve Kathy, bölgedeki çatışmalar ve insanlara ilişkin haberleriyle Afganistan'da uzun yıllar geçirdi. Anja, güçlü ve dinamik bir gazeteciydi ve anlamlı fotoğrafları, sıcak kalbi ve yaşam enerjisiyle çok sevilirdi. Kaybından dolayı üzüntü içerisindeyiz" dedi.

Alman Dışişleri Bakanlığı ise Kabil Büyükelçiliği'nin olayın açıklığa kavuşturulması için çalıştığını bildirdi.

Bu ilk değil

Alman gazeteci, 11 Mart'ta İsveçli gazeteci Nils Horner'dan sonra, Afganistan'daki seçim kampanyası sürecinde öldürülen ikinci Batılı gazeteci oldu.

Haber ajansı AFP'nin kıdemli Afganistan muhabiri Serdar Ahmed, eşi ve iki çocuğu 20 Mart'ta, silahlı saldırganların yüksek güvenlikli Serena adlı otele düzenledikleri saldırı sırasında hayatını kaybetmişti. Olayda dördü yabancı dokuz kişi ölmüştü.

Cumartesi günü yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesi ülkede sıkı güvenlik önlemleri alınmasına rağmen çok sayıda saldırı haberi geliyor.