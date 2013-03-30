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Afganistan'da kaçırılan Türk mühendis serbest

Afganistan'da 2 yıl önce kaçırılan Türk teknisyen kurtarıldı, müjdeyi Ahmet Davutoğlu verdi

30 Mart 2013 23:52

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Afganistan'da çalışırken 2 yıl önce kaçırılan Adanalı mühendis Sertaç Dikilitaş'ın kurtarıldığını açıkladı.

Manisa Sultan Camisi’ni gezerken Afaganistan’daki Dışişleri Bakanlığı yetkililerince aranan Bakan Ahmet Davutoğlu, serbest bırakılan Sertaç Dikilitaş ile konuştu. Afganistan’ın Kabil Büyükelçliği yetkilileriyle de görüşen Başan Davutoğlu, Dikilitaş’ın çok iyi misafir edilmesini ve ilk uçakla memleketi Ada’ya gönderilmesini istedi. Bakan Davutoğlu, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunarak, 9 Ocak 2011'de Afganistan'da Celalabad'dan Kabil'e giderken kaçırılan Türk klima teknisyeni Sertaç Dikilitaş’ın serbest bırakıldığının müjdesini verdi.
Eşi Sare Davutoğlu ile geldiği Manisa’da, sırasıyla Yiğitbaş Vakfı Külliyesi, Saruhan Parkı, Muradiye Camisi, Saruhanbey Türbesi, Sultan Camisi, Mesir Bimarhanesi, Yenhan ve Valiliği ziyeret eden Bakan Davutoğlu, vatandaşlarla da bol bol sohbet etti. Kanaryacılar Derneği’ni de ziyaret eden Baktan Davutoğlu, burada kuşlar hakkında bilgi aldı. Baktan Davutoğlu, danha sonra ise Manisa Genç İşadamları Derneği’nin (MAGİAD) düzenlediği “Değişen Dünya Düzeninde Türkiye’nin rolünün Değerlendirilmesiö konulu toplantıya katılmak üzere Anemon Otel’e geçti.

 

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