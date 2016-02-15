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Dünya

Afganistan’da IŞİD ve Taliban operasyonu; 54 ölü

Operasyonlarda çok sayıda mühimmat ve ağır silahın ele geçirildiği belirtildi

15 Şubat 2016 23:22

Afganistan'da son 24 saatte gerçekleştirilen operasyonlarda 42'si IŞİD, 12'si Taliban üyesi toplam 54 militan öldürüldü.

Sputnik’in haberine göre, Afganistan Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada ülkenin doğusunda IŞİD'in Afganistan kolu Horasan örgütünün yapılandığı Nangarhar vilayeti Achin kırsalında "Şahin 18" adı verilen operasyonların yoğun şekilde sürdüğü, IŞİD militanlarından 42'sinin öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada ülkenin farklı vilayetlerinde Taliban gruplarına karşı gerçekleştirilen operasyonlarda da 12 Taliban mensubunun öldürüldüğü kaydedilirken, operasyonlarda örgüt elemanlarının kullandığı çok sayıda mühimmat ve ağır silahın da ele geçirildiği belirtildi.

 

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