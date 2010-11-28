-AFGANİSTAN'DA İNTİHAR SALDIRISI: KABİL (A.A) - 28.11.2010 - Afganistan'ın doğusunda bir polis merkezine düzenlenen intihar saldırısında 13 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Zemari Beşari, Pakistan sınırındaki Paktika vilayetinde, polis kılığına girmiş iki intihar eylemcisinin polis merkezinin güvenlik kapısını geçtikten sonra üzerlerindeki patlayıcıları 20 dakika arayla patlattıklarını belirtti. Sözcü Beşari, saldırıda ölenlerin tümünün polis olduğunu sözlerine ekledi. Taliban, e-posta ile intihar saldırısının sorumluluğunu üstlendi.