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BBC Türkçe

Afganistan'da intihar saldırısı: En az 24 ölü

Başkenti Kabil'de düzenlenen saldırıda, bir intihar eylemcisi aracındaki bombayı Maden Bakanlığı personelini taşıyan bir otobüsün yanında infilak ettirdi. Saldırıda 42 kişi de yaralandı.

29 Nisan 2018 20:30

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında en az 24 kişi öldü, 42 kişi de yaralandı.

BBC'ye konuşan Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, saldırganın aracındaki bombayı Kabil'in batısında bir otobüsün yanında infilak ettirdiğini söyledi.

Otobüs, nüfusunun önemli bölümü Şii olan mahallede Maden Bakanlığı personelini taşıyordu. Otobüsün saldırıda hedef alınıp alınmadığı bilinmiyor.

Saldırıyı hangi örgütün düzenlediği de henüz belirsiz.

Afganistan'ın önde gelen birçok siyasi lideri, başkent Kabil'in batısında yaşıyor.

Bu kişiler arasında Hazaraların lideri Muhammed Muhakik de bulunuyor.

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