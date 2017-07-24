Afganistan'da intihar saldırısı: En az 24 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de sabah saatlerinde işe giden Maden Bakanlığı çalışanlarını taşıyan bir otobüse bomba yüklü bir araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 24 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necip Daniş yaptığı açıklamada saldırıyı doğrularken, otobüsün yoğun sabah saatlerinde hedef alındığını söyledi. Saldırının yapıldığı mahallenin bir Şii mahallesi olduğu ve geçmişte de benzer saldırılara sahne olduğu aktarıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Taliban'ın son günlerde saldırılarını arttırdığı belirtildi.

Saldırının yapıldığı mahallede tanınmış siyaseti ve eski kumandan Muhammed Muhakek'in evinin olduğu ve saldırının eve giden yoldaki ilk kontrol noktasında düzenlendiği bildirildi.

Kabil'de sıklıkla bombalı intihar saldırıları ve saldırılar meydana geliyor. En son Birleşmiş Milletler'in (BM) yayımladığı bir rapora göre, 2017 yılında hayatını kaybeden sivil Afgan vatandaşların beşte biri saldırılarda yaşamını yitirdi. BM'nin verilerine göre ilk altı ayda bin 662 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 500'den fazla kişi de yaralandı.

Kabil'deki en son büyük saldırı Mayıs ayında meydana gelmiş, bomba yüklü bir kamyonun patlaması sonucu 150'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Saldırı Afgan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin hükümeti üzerindeki baskıyı arttırmış, protesto gösterilerine neden olmuştu.

NATO'nun Afganistan'daki muharip misyonu üç yıl önce sona erdi ve sorumluluk ülkenin güvenlik güçlerine devredildi. Ancak ülke Talibanla mücadele ederken, IŞİD'in artan tehdidi ile de mücadele etmeye başladı.

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AFP/Dpa, SSB/BÖ