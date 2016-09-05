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BBC Türkçe

Afganistan'da intihar saldırısı: En az 24 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen çifte intihar saldırısında en az 24 kişi öldü, 91 kişi yaralandı. Taliban Twitter üzerinden paylaştığı mesajla saldırıyı üstlendi.

05 Eylül 2016 19:52

Afganistan'ın başkenhti Kabil'de meydana gelen çifte intihar saldırısında en az 24 kişi öldü, 91 kişi yaralandı.

Kabil'deki Savunma Bakanlığı binası yakınlarında gerçekleşen saldırıları Taliban üstlendi.

Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Muhammed Radmanish AFP ajansına yaptığı açıklamada "İlk patlama bakanlığın yakınındaki bir köprüde meydana geldi. Askerler, polisler ve siviller olay yerine koşunca ikinci patlama gerçekleşti" dedi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani saldırıları kınayan bir açıklama yaptı.

Gani "Afganistan'ın düşmanları güvenlik güçlerimizle savaşı kaybediyor. Bu nedenle otobanlara, şehirlere, camilere, okullara ve insanlara saldırıyorlar" dedi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid Twitter hesabı üzerinden ilk saldırının hedefinin savunma bakanlığı, ikincisinin de polis olduğunu söyledi.

Saldırılar Taliban militanlarının Kabil'daki Amerikan Üniversitesi'ne düzenlediği ve 16 kişinin öldüğü saldırısından yaklaşık bir hafta sonra gerçekleşti.

Son dönemde ülke çapındaki saldırılarını artıran Taliban Kunduz kentine yaklaşıyor.

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