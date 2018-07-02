Afganistan'da intihar saldırısı: En az 20 ölü

Afganistan'ın Celalabad kentinde, Hindu Sih azınlığa mensup kişilerin bulunduğu bir konvoyu hedef alan intihar saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti. Pakistan sınırına yakın bir bölgede meydana gelen ve en az 21 kişinin de yaralandığı saldırıda hayatını kaybedenlerden biri, 20 Ekim'deki seçimlerde yarışan, Sih azınlığa mensup tek milletvekili adayı Avtar Singh Khalsa'ydı. Saldırıyı, IŞİD'in üstlendiği belirtildi.

Euronews'ten Mustafa Bağ'ın AFP ve AP'den aktardığı habere göre saldırı, Sihlerin Celalabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşmeye gittiği sırada gerçekleştirildi.

Sağlık birimleri, hastanelere nakledilen yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artabileceğini bildirdi. Görgü tanıkları, olayın ardından çevredeki iş yerlerinin büyük zarar gördüğünü, bazı araçların da alev aldığını dile getirdi.

Sih azınlığa mensup milletvekili adayı da ölenler arasında

Nangarhar Emniyet Müdürü Gulam Sanaei Stanikzey, yaptığı açıklamada, üç araçtan oluşan konvoyun Nangarhar Valisi'nin evine birkaç yüz metre mesafedeyken, intihar eylemcisinin üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini söyledi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden biri de ülkede 20 Ekim'de düzenlenmesi planlanan parlamento seçimleri için mücadele eden Sih azınlığa mensup tek milletvekili adayı Avtar Singh Khalsa idi. Avtar Singh Khalsa aynı zamanda Afganistan'daki Hindu Sih azınlığın liderlerinden biriydi.

İki günlük ziyaret için kentte bulunan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, saldırının gerçekleştiği sırada üst düzey yetkililerle birlikte toplantı halindeydi.

Saldırı, Gani'nin 18 günlük ateşkes süresinin sona ermesinin ardından, Afgan güvenlik güçlerine Taliban'a yönelik askeri operasyonlarına yeniden başlama talimatı vermesinden bir gün sonra geldi. Olayın sorumluluğunu resmi olarak üstlenen olmazken Fransız AFP Haber Ajansı, saldırıyı IŞİD'in üstlendiği bilgisini paylaştı