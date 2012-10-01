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Dünya

Afganistan'da intihar saldırısı: En az 13 ölü

Aganistan'da intihar saldırısı sonrası yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, en az 13 kişi hayatını kaybetti. 60 kişi yaralandı

01 Ekim 2012 14:25

Afganistan'ın doğusundaki Host kentinde meydana gelen bir intihar saldırısında üçü NATO askeri olmak üzere en az 13 kişinin öldüğü açıklandı.

NATO yetkilileri ölenler arasında bir tercümanın bulunduğunu belirtti, ancak ölen askerlerin milliyetleri açıklanmadı.

Afgan yetkililer saldırganın patlamayı gerçekleştirmeden önce askerlerin araçlardan inmesini beklediğini ve ölenler arasında çok sayıda polis memuru olduğunu bildirdi.

Yetkilier, 60 kişinin de yaralandığı saldırıda ölü sayısının artabileceğini belirtildi. BBC muhabiri Quentin Sommerville'in Kabil'den bildirdiğine göre saldırı, Host kentinin kalabalık bir bölgesinden geçmekte olan uluslararası asker konvoyuna yapıldı.

Sommerville bölgede Amerikan askerlerinin görev yaptığını, ancak ölen askerlerin milliyetleriyle ilgili bir açıklamanın henüz yapılmadığını bildirdi.

Afganistan'ın doğusundaki diğer kentlerde olduğu gibi Host'ta da şiddet olaylarında büyük bir artış olduğu ve Taliban'a bağlı Hakkani grubunun bölgede düzenli saldırı ve intihar saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. (BBC Türkçe)

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