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Dünya
Deutsche Welle

Afganistan'da intihar saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Havaalanı yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında, 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

28 Aralık 2015 14:19


Afganistan İçişleri Bakanlığının sözcüsü saldırıda bir NATO konvoyunun hedef alındığı ihtimali üzerinde durduklarını açıkladı. NATO, konunun incelendiğini duyurdu. Taliban sözcüsü Sabiullah Mücahit, "intihar saldırısında yabancı askerlerin araç konvoyunun hedef alındığını" bildirdi.

Taliban saldırıları artıyor

Başkent Kabil'deki Bagram hava üssü yakınlarında geçen hafta düzenlenen bir intihar saldırısında 6 ABD askeri ölmüş, saldırıyı Taliban üstlenmişti. Taliban militanları bu ay içinde Kandahar'a baskın düzenlemiş, havaalanı ve kamu binaları çevresinde çıkan çatışma saatlerce sürmüştü.

Şiddetli çatışmaların yaşandığı Helmand vilayetinin Vali Yardımcısı Muhammed Can Resulyar, Taliban'a karşı harekete geçmesi için Devlet Başkanı Eşref Gani'ye Facebook'tan seslenmişti. Resulyar, "Helmand düşmek üzere" uyarısında bulunmuştu.

Afganistan'da barış için yeni girişim

Bu arada Pakistan ve Afganistanlı yetkililer, Taliban ile barış sürecini canlandırmak amacıyla yeni bir girişim başlattı. Pakistan Genelkurmay Başkanı Rahil Şerif, Kabil'de Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile bir araya geldi. Girişimde ABD ve Çin de görev alıyor. Ocak ayında düzenlenecek dörtlü zirvede kapsamlı barış için bir yol haritasının görüşülmesi bekleniyor. Taliban sözcüleri henüz konuyla ilgili görüş açıklamadı.

NATO çekilmeyi erteledi

Uluslararası güçlerin 2016 yılında Afganistan'dan tamamen çekilmesi öngörülüyordu. Ancak NATO, güvenlik şartları nedeniyle çekilmeyi erteledi. NATO, 2016 yılında yaklaşık 12 bin askerden oluşan bir güçle ülkedeki güvenliğe katkıda bulunmaya devam edecek.

Almanya da Afganistan'da konuşlandırdığı asker sayısının üst sınırını 850'den 980'e çıkarmayı kararlaştırmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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