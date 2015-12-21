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Dünya
Deutsche Welle

Afganistan'da intihar saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında 6 NATO askeri öldü.

21 Aralık 2015 21:02


NATO sözcüsünün açıklamasına göre, Bagram hava üssü yakınlarında meydana gelen saldırıda 6 asker öldü, 3 asker yaralandı. NATO, ölen askerlerin milliyeti konusuna açıklık getirmedi.

Pervan Valisi Muhammed Asım, NATO ve Afgan askerlerinin ortak devriyesine bomba yüklü motosikletle intihar saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda çok sayıda Afgan polisinin de yaralandığı belirtildi.

Vali Facebook'tan seslendi

Şiddetli çatışmaların yaşandığı Helmand vilayetinin Vali Yardımcısı Muhammed Can Resulyar, Taliban'a karşı harekete geçmesi için Devlet Başkanı Eşref Gani'ye Facebook'tan seslenmişti. Resulyar, "Helmand düşmek üzere" uyarısında bulunmuştu.

İki gün içinde 90 güvenlik görevlisinin Taliban militanları tarafından öldürüldüğünü belirten Resulyar, durumun ciddiyetini aktarmak üzere Devlet Başkanı Eşref Gani'ye ulaşamadığını açıklamıştı.

Fransız Haber Ajansı'na (AFP) açıklamada bulunan Resulyar, Taliban militanlarının Sangin ilçesinde kamu binalarının kontrolünü ele geçirdiğini söylemişti.

ABD özel harekat timleri yolladı

Helmand vilayetine bağlı 14 ilçenin 12'sinde şiddetli çatışmaların yaşandığı ya da bölgenin Taliban'ın kontrolü altına girdiği belirtildi.

ABD, Afgan güvenlik güçlerini desteklemek üzere Helmand'a geçen haftalarda özel harekat timleri yolladı.

Uluslararası güçlerin 2016 yılında Afganistan'dan tamamen çekilmesi öngörülüyordu. Ancak NATO, güvenlik şartları nedeniyle çekilmeyi erteledi. NATO, 2016 yılında yaklaşık 12 bin askerden oluşan bir güçle ülkedeki güvenliğe katkıda bulunmaya devam edecek.

Almanya da Afganistan'da konuşlandırdığı asker sayısının üst sınırını 850'den 980'e çıkarmayı kararlaştırmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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