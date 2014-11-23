Afganistan'da voleybol maçında intihar saldırısı; 55 ölü



Afganistan'ın doğusundaki Paktika kentinin Vali Yardımcısı Attaullah Fazli, motosikleti ile seyircilerin arasına karışan saldırganın kendini havaya uçurması sonucu en az 55 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda 60 dolayında kişinin da yaralandığı bildirildi. Saldırı, kentin Pakistan sınırı yakınlarındaki Yahyahel ilçesinde meydana geldi. Kurbanların çoğunu çocukların ve gençlerin oluşturduğu ifade edildi.

Vali Yardımcısı Fazli’nin verdiği bilgilere göre, seyirciler arasında çok sayıda emniyet görevlisi bulunuyordu. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Yetkililerden kınama

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani saldırıyı kınadı. Devlet Başkanı Yardımcısı Abdul Raşid Dostum da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Paktika'da sivillere düzenlenen bu barbarca saldırı kabul edilemez. Bu bir katliamdır ve ölümlerden teröristler sorumludur” dedi.

İntihar saldırısı, bu sene düzenlenen terör saldırıları arasında en fazla can kaybının yaşandığı saldırı oldu. Temmuz ayında Paktika kentinde bombalı araç ile düzenlenen saldırıda 40 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı.

Afganistan'da parlamentonun alt kanadı, pazar günü NATO ve ABD askerlerinin yeni yıldan da ülkede konuşlandırabilmesini öngören iki anlaşmayı onaylamıştı.