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TSK: Afganistan'da düşen helikopterde 12 Türk askeri şehit oldu

Afganistan’da çoğunluğu Kabil çevresinde olmak üzere 1,800’den fazla Türk askeri görev yapıyor

16 Mart 2012 11:33

 

T24 - Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir helikopterin düşmesi sonucu Genelkurmay'ın yaptığı açıklamaya göre 12 Türk askeri şehit oldu.Helikopterde şehit olanlar arasında 2 binbaşı ve 1 üstteğmen bulunuyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, kazanın acil iniş sırasında gerçekleştiğini söyledi.

Afganistan’ın başkenti Kabil yakınlarında Türk askerlerini taşıyan helikopter, bir evin üzerine düştü. . Dışişleri Bakanı Ahmet davutoğlu'nun yaptığı açıklamada, Afganistan'da gelen helikopter kazasının acil iniş sırasında gerçekleştiğini belirtti.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan Afganistan'daki helikopter kazasına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

-    NATO'nun Afganistan'da faaliyet gösteren Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (ISAF) çerçevesinde Türkiye’nin komuta ettiği Kabil Bölge Komutanlığı emrinde görev yapan Sikorsky tipi bir helikopterimiz 16 Mart 2012 günü yerel saat ile 10.25’te kaza kırım geçirmiştir.

-    Helikopterde bulunan 12 askeri personelimiz şehit olmuştur.

-    Olayın meydana geliş nedeni kaza kırım heyeti incelemesi sonucunda açıklığa kavuşacaktır.

-    Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, silah arkadaşlarına, şehitlerimizin kederli aile ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Afganistanlı yetkililerinin Reuters’a verdiği bilgiye göre; helikopterin teknik bir arıza nedeniyle düştüğü belirtildi. Afgan yetkili, "Helikopter başkent Kabil'in Bagrami bölgesinde bir evin üzerine düştü. Teknik bir problemden dolayı helikopter düştü. Kazanın ardından sekiz Türk askeri ile iki kadın ve iki çocuğun cesetlerine ulaşıldı" dedi.

Kabil’de açıklama yapan bir NATO sözcüsü ise helikopterde hangi ülke askerlerinin bulunduğunu teyit etmedi.


Dışişleri'nden açıklama


Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, helikopter kazası doğrulandı ancak şehit sayısının henüz net olmadığı belirtildi. Davutoğlu, "Büyükelçimizle konuştum, maalesef bir helikopterimiz düştü. Kayıp konuşunda teyit edilmiş rakam yok. Kabil bölge komutanımız olay mahalline intikal etti, büyükelçimiz de orada. Tablo netleşince açıklama yapacağız" dedi.


Afganistan'da 1800 Türk askeri görev yapıyor


Afganistan’da çoğunluğu Kabil çevresinde olmak üzere 1,800’den fazla Türk askeri görev yapıyor. Ancak diğer NATO üyesi ülke birliklerinin aksine, Afganistan’daki Türk askerleri, sadece devriye görevi yapıyor.

Bu helikopter kazasının, NATO üyeleri arasında, gittikçe daha maliyetli hale gelen Afganistan Savaşı’yla ilgili tansiyonu daha da yükseltmesi bekleniyor. Ülkenin güneyinde Ocak ayında yaşanan bir başka helikopter kazasında da altı ABD Deniz Piyadesi ölmüştü.


 

TSK'nın Afganistan'daki kaybı 15'e yükseldi


Türk Silahlı Kuvvetleri, 10 yılı aşkın süredir görev yaptığı Afganistan'da bugüne kadar sadece 3 mensubunu kaybetmişti.
 

İlk kayıp


Türk güçleri Afganistan'da ilk kaybını 14 Temmuz 2009'da verdi. Kabil'de görev yapan Türk birliğinden, bir subay ve bir uzman çavuş trafik kazasında şehit oldu.

Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü’nde görev yapan Türk birliğinin komutanı Kurmay Albay Faruk Sungur ve uzman çavuş Mevlüt Baydur Afganistan seçimleri için güvenliği sağlamak üzere Meymene kentinden Mezar-ı Şerif’e giderken ekibiyle geçirdiği trafik kazasında şehit düştü.


İlk helikopter kazası


ISAF Kabil Bölge Komutanlığı'nda görevli bir Türk helikopteri, 17 Temmuz 2007'de teknik arıza nedeniyle Meydan Vardak vilayetinde sert iniş yaptı. İlk gelen bilgilerde Türk birliğinin şehit verdiği belirtilse de kazada ikisi Türk askeri, dört kişi yaralandı.


İlk saldırı


Türk güvenlik güçleri, Afganistan'da ilk kez Taliban'ın saldırısına ise 18 Temmuz 2007'de uğradı. Çapraz ateşe maruz kalan konvoyda bazı araçlar, delik deşik oldu. Olayda bir Türk koruma görevlisi ile bir sivil yaralandı.


Üsteğmen kalp krizi geçirdi


Türk Silahlı Kuvvetleri Afganistan'da bir de sağlık sorunları nedeniyle 25 Nisan 2001'de kayıp verdi. NATO bünyesinde görevli olduğu Afganistan'da spor yaparken kalp krizi geçiren Hava Pilot Üsteğmen Özgür Sami Sevinç'in (34) hayatını kaybetti.

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Afganistan'da helikopter düştü, 12 Türk askeri şehit oldu

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