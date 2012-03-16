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Afganistan'da helikopter düştü, 12 Türk askeri şehit oldu

16 Mart 2012 14:28

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AfganistanhelikopterKabil
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