Afganistan'da gizli servise intihar saldırısı



İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre bomba yüklü araç, Kabil'de başkanlık sarayına 100 metre uzaklıktaki bir binanın önünde patlatıldı. Hedef alınan binanın, üst düzey devlet adamlarını koruma görevi yapan gizli servis biriminin merkez binası olduğu belirtiliyor.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sıdık Sıddıki patlama sonrasında binanın çevresinde silahlı militanlarla güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandığını açıkladı. Sıddıki “silahlı bir teröristin güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğünü” belirtti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre çatışmalar yaklaşık yarım saat sürdü.

Afganistan Sağlık Bakanlığı yaralıların sayısını 327 olarak açıkladı. Birçok yaralının durumu ciddiyetini koruyor. Patlamadan çevredeki ev ve işyerleri de zarar gördü.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani “korkak terör saldırısını” lanetlediğini açıkladı. Gani, saldırının Afgan güvenlik güçlerinin terörle mücadelede kararlılığını zayıflatmayacağını belirtti.