Afganistan'da genç kadın taşlanarak öldürüldü



Taliban'ın kontrolündekü Gor vilayetinin merkezi Firozko'da, 25 Ekim'de meydana geldiği belirtilen olay, sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ortaya çıktı. 30 saniye saniyelik bir video kaydında, bir çukura atılan kadının çevresindeki kişiler tarafından taşlandığı görülüyor. 20 yaşındaki kadının adı Roksahana olarak açıklandı. Roksahana'nın taşlanırken sürekli kelime-i şehadet getirmesi dikkat çekiyor.

Başkasına kaçınca ölüme mahkûm oldu

Yetkililerin açıklamalarına göre, ailesi tarafından zorla evlendirilen Roksahana, yaşıtı bir gençle kaçarken yakalandı. Roksahana'yı kaçıran kişi kırbaç cezası alarak kurtulurken, genç kadın recmetmek olarak da adlandırılan taşlanarak ölüme mahkûm oldu.

Afganistan'ın iki kadın valisinden biri olan Gor Valisi Sema Coyenda olayı doğruladı. Vali Coyenda, genç kadının Taliban, yerel dini liderler ve silahlı kişilerce recmedildiğini açıkladı. Merkezi hükümeti bölgeye müdahale etmeye çağıran Vali Coyenda, "Bu bölgemizde bir ilk. Ama son olmayacak" dedi.

Kadın hakları aktivistinin tepkisi

Kadın hakları aktivisti Meryem Muhammedi, "Afgan hükümetinin böyle bir eyleme izin vermesi inanılmaz" dedi. Gor vilayetinin emniyet müdürü Muhtafa Muhsini, "Bölgeyi tekrar kontrol altına almayı başardığımızda olayın üzerine gideceğiz" açıklamasında bulundu.

Taliban'ın iktidardan uzaklaştırıldığı 2001 yılından bu yana yapılan reformlara rağmen kadına karşı şiddet Afganistan'da geçerliğini koruyor. Mart ayında başkent Kabil'de Kur'an-ı Kerim'i yaktığı iddia edilen bir kadın halk tarafından linç edildikten sonra cesedi yakılmıştı.