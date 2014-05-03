Afganistan'da felaket



Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde bulunan Ab Barik köyünde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında 300 ev toprak altında kaldı.

Bölge valisinin süzcüsü Navid Ferotan, arama-kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 150 kişinin cesedine ulaşıldığını söyledi. 2 bin 100 kişi hâlâ kayıp. Ferotan, "kayıpların hayatını yitirmiş olmasından endişe edildiğini" söyledi.

Coğrafi koşulların arama-kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı bildirildi.

Bölgede evler genellikle kerpiçten yapılıyor. Heyelan sonucunda konutların tamamının göçtüğü tahmin ediliyor.

Argu bölgesinin yetkilisi Hacı Sait, "heyelanın köyün tamamını yok ettiğini" söyledi.

Afganistan'ın kuzeyinde bu mevsimde görülen şiddetli yağışlar, sel ve heyelan felaketlerine neden oluyor. Geçen hafta 4 ayrı vilayette meydana gelen sel felaketinde 100'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, 7 binden fazla kişi evinden olmuştu.