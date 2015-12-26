Afganistan'da deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) verilerine göre merkez üssü başkent

Kabil'in yaklaşık 280 kilometre kuzeydoğusu olarak saptanan deprem, yerel saatle gece

yarısına doğru meydana geldi.

Sarsıntı, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de de

hissedildi. Can kaybı ve hasara ilişkin henüz Afgan yetkililerce bir açıklama yapılmadı.

Pakistan'ın Peşavar şehrinde 17 kişinin yaralandığı bildirildi.



Ekim ayında Pakistan – Afganistan sınırında meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki

depremde 400'e yakın kişi, 2005 yılında Pakistan'ı sarsan 7.6 büyüklüğündeki

depremde ise 75 bin kişi can vermişti. Nepal'de bu yılın nisan ve mayıs aylarında

meydana gelen depremlerde 8 bin 900 kişi ölmüştü.

Hindistan levhasının Avrasya levhasına doğru hareketi bölgede sık sık şiddetli

depremlerin meydana gelmesine neden oluyor.