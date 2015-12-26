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Dünya
Deutsche Welle

Afganistan'da deprem

Afganistan'ın Tacikistan – Pakistan sınırı yakınlarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

26 Aralık 2015 00:54

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) verilerine göre merkez üssü başkent
Kabil'in yaklaşık 280 kilometre kuzeydoğusu olarak saptanan deprem, yerel saatle gece
yarısına doğru meydana geldi.

Sarsıntı, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de de
hissedildi. Can kaybı ve hasara ilişkin henüz Afgan yetkililerce bir açıklama yapılmadı.
Pakistan'ın Peşavar şehrinde 17 kişinin yaralandığı bildirildi.
     
Ekim ayında Pakistan – Afganistan sınırında meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki
depremde 400'e yakın kişi, 2005 yılında Pakistan'ı sarsan 7.6 büyüklüğündeki
depremde ise 75 bin kişi can vermişti. Nepal'de bu yılın nisan ve mayıs aylarında
meydana gelen depremlerde 8 bin 900 kişi ölmüştü.

Hindistan levhasının Avrasya levhasına doğru hareketi bölgede sık sık şiddetli
depremlerin meydana gelmesine neden oluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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