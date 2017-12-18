Afganistan’da çocuk felci aşısı için kampanya

Mergim Özdamar / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Afganistan\'ın Kandahar bölgesindeki Şah Vali Kot ilçesinde bir çocuk felci aşısı kampanyasının artık her zamankinden daha acil durumda olduğu belirtildi.

Sağlık yetkilileri, UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü\'nün(WHO) desteğiyle, 18 Aralık 2017 Pazartesi günü başlayarak ilçedeki binlerce çocuğa aşı yaptırmak istiyor.

Afganistan’daki Şah Vali Kot ilçesi yüz binlerce çocuğu risk altına alan çocuk felci vakası ile dünyanın en yüksek çocuk felci oranına sahip. Geçmiş günlerde, yine başka bir çocuk felci vakası teşhis edildi.

Uluslararası insani hukuk, sağlık görevlilerinin, ister devlet isterse hükümet dışı olsun, salgından etkilenen herkes için çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik açık sorumluluklar öngörür.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü Toby Lanzer, “Şah Vali Kot\'taki toplum liderleriyle birlikte nüfuz sahibi tüm insanları, bu çocuk felci aşı kampanyasının sağlık görevlilerine yardım ederek, görevlerini kolaylaştırarak ve onları koruyacak malzemelerini teminat altına alarak gerçekleşmesini sağlamaya ve tüm çocukları korumaya çağırıyorum” dedi.

Şah Vali Kot\'ta çocuk felcinin ortaya çıkması, Afganistan\'ın dünyada hala çocuk felcinin yaygın olduğu risk altındaki üç ülkeden biri olduğu anlamına geliyor.

Lanzer, “Bu haftaki Kandahar kampanyası her zamankinden daha önemli. Birlikte, tüm destekçilerle Afganların kendilerini bu korkunç hastalıktan kurtarmalarına yardımcı olabiliriz” dedi.