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Dünya
Deutsche Welle

Afganistan'da çığ felaketi

Afganistan'da yoğun kar yapışı nedeniyle yaşanan çığ felaketinde 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

25 Şubat 2015 17:57


Afganistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Pençşir vilayetinde iki gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen çığ felaketinde en az 90 kişinin öldüğü bildirildi.

Bamyan vilayetinde en az 6, Lagman'da 4 ve Nangarhar'da da en az bir kişinin öldüğü belirtiliyor.

Yetkililer kar yüzünden birçok yolun kapanması nedeniyle ölü sayısının daha da artmasından endişeli. Arama kurtarma ekipleri birçok köye ulaşmak konusunda büyük zorluklar yaşıyor.

Pençşir Belediye Başkanı Abdülrahman Kabiri, köylülerin ve arama kurtarma ekibi mensuplarının elleriyle ve kürekler yardımıyla çığ altından en az 15 kişiyi canlı kurtardığını belirtti.

Afganistan'da kış aylarında çığ felaketleri oldukça sık yaşanıyor. 2012 yılında Afganistan'ın kuzeyinde yaşanan felakette 145 kişi çığ altında kalarak yaşamını yitirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AfganistanPençşirLagmanNangarharYetkililerBelediye Başkanı Abdülrahman KabiriWelle Türkçe DW/AFP BW/HS

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