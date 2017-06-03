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Dünya
Deutsche Welle

Afganistan’da cenaze töreninde bombalar patladı

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki cenaze törenine yönelik üç bombalı saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

03 Haziran 2017 20:01

Afganistan'da yüksek düzey bir siyasetçinin oğlu olan Salim Ezadyar'ın cenaze töreni sırasında üç bomba patladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahidullah Mecruh patlamalarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sözcü, 87 kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti. Radikal İslamcı Taliban saldırının sorumluluğunu üstlenmedi.

Cenaze törenine katılanlar arasında Afganistan İcra Kurulu Başkanı Tacik asıllı siyasetçi Abdullah Abdullah da vardı. Abdullah'ın olayda yara almadığı belirtildi.

Cenaze törenine katılan Dışişleri Bakanı Selahuddin Rabbani de Facebook sayfası üzerinden yara almadığını duyurdu.

Kabil'de geçen çarşamba günü büyükelçilik binalarının bulunduğu bölgede meydana gelen bombalı saldırıda en az 90 kişi ölmüş 400 civarında kişi yaralanmıştı.

Saldırı sonrasında ülkede güvenliği sağlayamadığı gerekçesiyle Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'yi protesto etmek için bir gösteri düzenlenmişti. Gösteri sırasında polisle göstericiler arasında çıkan çatışmada yedi kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerden biri de bugün cenaze töreni düzenlenen Salim Ezadyar'dı.

Afganistan'da son dört günde meydana gelen şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı böylece en az 117 olarak kayıtlara geçti.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA/EC/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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